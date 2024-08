Bei Bayer Kultur Neuer Stipendiat in der „stARTacademy“

Im „stARTfestival“ 2024 konnte das Publikum von Bayer Kultur bereits den jungen US-amerikanischen Tubisten Joshua Williams kennenlernen, der im zweiten Jahr als Stipendiat der „stARTacademy“ ebenfalls im Frühjahr 2025 in der Historischen Stadthalle Wuppertal auftreten wird. Der beeindruckende Tieftöner, der in New Orleans geboren und in Atlanta aufgewachsen ist und der in klassischer Musik ebenso verwurzelt ist wie in Gospel, Jazz und Soul, konzertiert dort mit dem Symfonieorkest Vlaanderen unter der Leitung von Kristiina Poska. Zwischen Beethoven-Werken (Ouvertüre zu „Coriolan“ und 6. Sinfonie) spielt er den Solopart im Tuba Concerto in f-Moll von Ralph Vaughan Williams.