Raum für Leverkusener Kinder Neuer „Seilzirkus“ auf Spielplatz am Stadtpark

Der Kinderspielplatz „Am Stadtpark“ befindet sich im Nordosten Wiesdorfs in einer 30er-Zone und weniger als einen Kilometer vom Zentrum Leverkusen Mitte entfernt. Er liegt am Rand des nördlich angrenzenden Stadtparks, während im Süden Wohnbebauung anschließt. In direkter Nähe, im Südosten, liegen sowohl eine Kindertageseinrichtung als auch ein Gymnasium. Mit einem Einzugsbereich von über 220 Kindern und Jugendlichen bietet der Standort das Potenzial, sowohl für die Kinder aus den umliegenden Wohngebieten, als auch von Parkbesuchern genutzt zu werden.