Sessionseröffnung in Leverkusen, Teil 2 Neues närrisches Oberhaupt begeistert mit „Jailhouse Rock“

Nach drei Jahren mit Marijo erhält Leverkusen in Kürze für die Session 2023/2024 also einen neuen Narrenfürsten. Die Proklamation von Prinz Mally 1. (Wolfgang Mally) beginnt am 18. November um 19 Uhr im Forum. Der 53-jährige Aufzugsmonteur stammt aus dem Ruhrgebiet, ist aber seit 33 Jahren in Leverkusen zu Hause. Begleitet wird er von den beiden 24-jährigen Pagen Alessandra Hammann und Lynn Brach, außerdem von den Adjutanten Astrid Fischer und Peter Proff. Prinzenführer ist Peter Schmitz.