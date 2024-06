Stöbern und Staunen in Leverkusen Neuer Markt für Bücher und Antiquitäten in der City

Premiere in der Wiesdorfer City. „Papier & Schätze“ lädt zum ersten Mal zum Stöbern, Staunen und Erstehen in die Innenstadt ein. Der neue Markt für Bücher und Antikes belebt am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juni, jeweils von 10 bis 18 Uhr den Wiesdorfer Platz. „Dank der Initiative der Werbegemeinschaft City Leverkusen und Wirtschaftsförderung Leverkusen konnte diese besondere Veranstaltung ins Leben gerufen werden. Über 20 Aussteller präsentieren eine vielfältige Auswahl an Büchern, Trödel, Kunst und Antiquitäten“, berichten die Organisatoren.