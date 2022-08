Gelungenes Konzert in Leverkusen-Schlebusch : Neuer Loreley-Dirigent besteht Premiere mit Bravour

Achim Hoffmann ließ es sich nicht nehmen, selbst zwei Stücke vorzutragen. Das kam beim Publikum in Schlebusch bestens an. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Schlebusch Achim Hoffmann übernahm den Männergesangverein in der Pandemie. Seine intensive Arbeit mit den Sängern war am Sonntag in der Friedenskirche direkt spürbar.