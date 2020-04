Vorgezogene Sanierung : Neuer Kunstrasen für den SV Schlebusch

Leverkusen Da der Ball ruht, läuft die für den Sommer geplante Erneuerung des Spielfeldes schon jetzt.

Als Ercihan Kurt beim SV Schlebusch anfing, spielte die Jugend im Bühl noch auf Asche. Er war damals sechs Jahre alt, inzwischen ist er 56 und Geschäftsführer des Vereins – und freut sich, dass der Kunstrasenplatz erneuert wird, der 2007 die Asche ablöste. „Nach all den Jahren und insgesamt 26 Mannschaften von der Jugend bis zu den Senioren, die regelmäßig auf dem Platz spielen, war es an der Zeit“, sagt er. Eigentlich hätte die Sanierung des Platzes im Sommer vollzogen werden sollen, doch die notgedrungene Pause durch Corona öffnete ein Zeitfenster im April.

Der Fußballverband Mittelrhein hat den Spielbetrieb bis auf weiteres ausgesetzt. Wann und wie es weitergeht, ist ungewiss. Der von Stefan Müller trainierte Landesligist ist nach 16 Spielen als Tabellenzweiter in die Zwangspause gegangen.

Knapp vier Wochen werden die Bauarbeiten auf dem an der Dhünn gelegenen Sportplatz in Schlebusch dauern. Derzeit läuft Phase zwei. Nachdem der alte Kunstrasen und die Sandschicht in der ersten Woche abgetragen wurde, ist nun die unter dem Grün gelegene Schicht fertig – eine Mischung aus Gummi und Beton über der Drainage, auf die der Rasen ausgerollt wird. „Im Moment ist der Platz schwarz“, sagt Kurt. Kommende Woche sollen dann die etwa vier Meter breiten Bahnen ausgerollt werden, die das Geläuft für die kommenden Jahre bilden.