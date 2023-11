Neuer Mieter in Wiesdorfer Szene-Club setzt Wunsch des Jugendstadtrats um Im „Shadow“ gibt’s ab Januar eine Jugend-Disco

Der Ruf aus dem Jugendstadtrat des vergangenen Jahres war laut und hallte in den Ohren der Leverkusener Politiker und Entscheidungsträger noch lange nach: Die Stadt brauche einen Club für Jugendliche, in dem sie in ihrer Heimatstadt regelmäßig feiern können. Das stand sodann auch in einem Antrag geschrieben, der den Gremien kurz darauf vorlag. Derzeit verlagert sich die Party-Szene nach Köln, Düsseldorf, Burscheid, in private Keller oder einfach auf die Bänke in den Parks.