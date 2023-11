Stadtrat stimmt Gründung zu – Stichwort „Kaufhof“ fällt Neue Stadttochter kann „Immobilie“ in City A kaufen

Einig über die Gründung der städtischen Enkelgesellschaft samt der millionenschweren Finanzierung und letztlich über den Kauf der „Großimmobilie“ waren sich die Ratsvertreter allerdings nicht. Auch nicht zur Art und Weise, wie in der Sitzung miteinander diskutiert wurde und zum zügigen Tempo, das die Verwaltung in der Sache anschlägt. Vorwurf: „Dass die Stadt glaubt, ein besserer Unternehmer zu sein, als ein privates Unternehmen, das ist lächerlich.“ Und dass die Stadt ein so hohes finanzielles Risiko eingehe, „über die Bürger hinweg, das ist skandalös“, wetterte Andreas Keith (AfD). Grundstücksgeschäfte mache man nicht im Vorbeigehen, kritisierte Markus Pott (Opladen Plus). „Bei der City C geht die Stadt hohes Risiko. Das Ganze ist noch nicht fertig, da will sie schon etwas Neues anfangen.“ Klar, die City müsse gemacht werden, „aber was erzählen Sie den Leuten in Küppersteg, die schon ewig auf Verbesserungen am Europaring warten und dafür kein Geld da ist?“, fragte Pott spitz. Bernd Miesen (CDU) äußerte „arge Bedenken zum Kaufvorhaben“.