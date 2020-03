Malerei-Positionen treffen auf organische Skulpturen : Schlichte marmorne Schönheiten und glänzende Schichten

Hitdorf Drei Malerei-Positionen treffen auf Naturfotografie und organische Skulpturen aus Marmor

Sie arbeitet abstrakt, doch lesen sich ihre Leinwände mit waagerechter Linie wie Landschaften. Die leuchten aus sich selbst, was zum einen an den vielen übereinander aufgetragenen Schichten liegt, zum anderen am Material. Brinkmann bevorzugt Ölfarben mit ihrem seidigen Glanz. Den vermeidet der gebürtige Engländer Mark Harrington ganz bewusst. Auch er trägt viele Farbschichten übereinander auf, schafft mit Rakel und Spachtel horizontale Linien und Strukturen. Dann kratzt, schmirgelt und bearbeitet er den noch feuchten Acrylauftrag, der eine staubig-matte Oberfläche bekommt. An Schlieren im Wasser, Strukturen in Baumrinden oder angeschliffene Flächen einer Metallplatte erinnern diese Bilder, je nach Farbigkeit.