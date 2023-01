Neue Schau in der Christuskirche in Leverkusen Die Kunst des Erinnerns

Mit materiellen Werten hat die Ausstellung zum Erbe, die am Sonntag in der Wiesdorfer Christuskirche eröffnet wird, nichts zu tun. Vielmehr haben sich drei Leverkusener Urgesteine der Bildenden Kunst Gedanken gemacht, was sie aus einer anderen Zeit, beziehungsweise von ihren Vorfahren übernommen haben und was sie vielleicht selbst weitergeben. Der Titel „Was du ererbt von deinen Vätern“ ist der Beginn eines Zitats aus Goethes’ Faust, und wurde hier der Vollständigkeit halber ergänzt um den Zusatz „… und Müttern“.