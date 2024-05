Neue Schau im Künstlerbunker in Leverkusen Auf allen „Ebenen“ Kunst

Am Sonntag sind alle Ateliers im Künstlerbunker an der Karlstraße geöffnet. Dort kann man einen Einblick gewinnen in das, was und wie auf allen Ebenen gearbeitet wird. „Ebenen“ ist auch das Thema der Gemeinschaftsausstellung, auf das sich die Mitglieder des Künstlervereins geeinigt haben – ganz demokratisch. Und es ist wieder erstaunlich, wie viele Facetten in so einem – zugegeben offenen – Begriff stecken, wenn sich 17 kreative Individuen darauf einlassen. Nicht nur, was die Stile, Techniken, Materialien und Arbeitsweisen angeht, sondern auch verschiedene Deutungs- und Inspirationsebenen.