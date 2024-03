Kultur in Leverkusen Neue Schau von Künstlern der Gruppe „arteLev“

Die Stadtbibliothek ist schon lange kein Ort mehr nur für Bücher. Längst haben auch andere Medien Einzug gehalten, es bieten sich Möglichkeiten zum Schmökern, Spielen, Lernen. Vor Kurzem ging die „Bibliothek der Dinge“ an den Start, in der große Spiele für Garten und Park und Technik für Kinder und Erwachsene ausgeliehen werden können. Ab kommender Woche bietet die Stadtbibliothek auch Leihsaatgut an. Und immer wieder spielt die bildende Kunst eine Rolle an den Wänden.