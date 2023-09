An der A1 Neue Rheinbrücke Leverkusen bekommt letzte Stahlträger

Leverkusen · Die Arbeiten an der neuen Rheinbrücke Leverkusen an der Autobahn 1 gehen einen großen Schritt voran: Am Dienstag um 9 Uhr werden die letzten Stahlträger eingesetzt, wie die Niederlassung Rheinland der Autobahn GmbH mitteilte.

05.09.2023, 07:22 Uhr

Bald ist die Brücke fertig. Foto: dpa/Henning Kaiser

Damit ist die erste Hälfte der neuen Brücke bald fertig. Das Bauwerk, das aus zwei parallelen Brückenüberbauten besteht, ersetzt die in die Jahre gekommene Rheinbrücke aus den 1960er-Jahren. Laut Autobahn GmbH war sie für 40 000 Fahrzeuge pro Tag konzipiert worden – mittlerweile überqueren auf ihr aber rund 100 000 täglich den Rhein. Die alte Brücke ist trotz nachgewiesenem „kritischen Bauwerkszustand“ weiter für den Verkehr freigegeben, allerdings nur für Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen. Die beiden neuen Bauwerke werden zusammen acht statt vier Fahrstreifen haben. Der erste Teil der Brücke soll bis Ende des Jahres fertig werden und bis Anfang 2024 für den Verkehr freigegeben werden. Danach wird die alte Rheinbrücke abgerissen. Die zweite Brücken-Hälfte soll Ende 2027 fertig sein.

(ldi/dpa)