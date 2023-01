Hunde, Grillen, Nachtruhe Neue Regeln für Leverkusener Seen

Sonnenbad und Wasserspaß am See? Davon können Leverkusener angesichts der winterlichen Temperaturen nur träumen. Doch schon in wenigen Monaten werden sich die Ufer bei Sonnenschein füllen. Darauf will die Stadt vorbereitet sein. Die alte Schutzverordnung stammt aus dem Jahr 2004. Doch haben sich Naturschutzbestimmungen und Freizeitverhalten seitdem geändert. Im Stadtrat geht es nun darum: Was ist künftig erlaubt, was verboten? Eine novellierte Verordnung zum Schutz der Leverkusener Seen liegt auf dem Tisch. Sie will beraten und beschlossen werden. Folgendes soll sich ändern.