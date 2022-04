Neueröffnung in Leverkusen : Pommesbude mit Komfort und Rheinblick

Leverkusen Event-Gastronom Adam Podstawa und sein Team von „Die Bräter und Verzapfer“ haben ihren neuen „Rhein-Imbiss 701“ eröffnet. Der Name orientiert sich an dem dortigen Rheinkilometer. Die neue Imbissbude in Flussnähe bietet viel Komfort.

Im Neulandpark braucht nun niemand mehr Hunger oder Durst zu haben oder sich die Stulle selbst mitzubringen. Event-Gastronom Adam Podstawa und sein Team von „Die Bräter und Verzapfer“ haben am Freitag den Stand „Rhein-Imbiss 701“ eröffnet. Ab sofort geht es dort um die Wurst. Der Name orientiert sich an dem dortigen Rheinkilometer. Die neue Imbissbude in Flussnähe bietet manchen Komfort wie Toiletten, Fahrradständer und offenes W-Lan. Neben Würstchen gibt es „Sundowner-Pommes“, Burger, Eis und Getränke, darunter kühles Frühkölsch. Adam Podstawa kennt den Neulandpark bereits von einem ersten Imbissstand im Jahr 2020 an einem anderen Standort nahe Freilichtbühne und Radweg, der aber nicht funktionierte. Auch weil Radfahrer zu dicht an der Bude vorbeifuhren und so die Besucher störten. Und: Podstawas Unternehmen liefert für den nordischen Weihnachtsmarkt im Neulandpark regelmäßig Flammlachs und Grünkohl. Foto: Uwe Miserius