Leverkusen knüpft Kontakt nach Nikopol – Rat entscheidet nächste Woche Neue Partnerstadt mitten im Kriegsgebiet

Leverkusen will der Ukraine helfen, hat seine Fühler für eine Städteverbindung ausgestreckt und ist fündig geworden. Die Wahl ist auf Nikopol in der Region Dnipopetrowsk gefallen, eine Hafenstadt am Dnepr und ein geschundener Ort in prekärer Lage direkt an der Frontlinie. Am anderen Ufer des Flusses befindet sich das von russischen Truppen besetzte größte Kernkraftwerk Europas.