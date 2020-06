Schloss Morsbroich : Die neue Museumskuratorin auf Zeit

Leverkusen Susanne Wedewer-Pampus vom Kunstverein Leverkusen unterstützt aushilfsweise das Museum Morsbroich als Kuratorin, bis das Besetzungsverfahren angelaufen ist. Nach einem neuen Leiter wird weiterhin gesucht.

Auf einmal war Fritz Emslander ganz allein im Museum Morsbroich. Anfang 2018 hat Markus Heinzelmann überraschend seinen Dienst als Museumsleiter quittiert, nachdem er noch mit dem Museumsverein einer umfangreichen Katalog zur Rettung des von Schließung bedrohten Hauses auf den Weg gebracht hat. Dessen Umsetzung, die sich ja inzwischen als Sisyphos-Aufgabe erwiesen hat, wollte er offenbar nicht mehr begleiten. Im März hat auch noch Stefanie Kreuzer als Kuratorin gekündigt, um Morsbroich gegen eine Stelle am Bonner Kunstmuseum einzutauschen (die RP berichtete). Wegen Resturlaubs und freier Tage ist sie aber schon jetzt nicht mehr vor Ort, um die Ausstellung zu begleiten, die sie noch in Leverkusen eingefädelt hat. Da war akut Hilfe nötig, um die ansehenden Aufgaben zu bewältigen.

Die Rettung lag in diesem Fall ganz nah. Tür an Tür mit Emslanders Büro ist der Kunstverein Leverkusen zu Hause. Dessen Vorsitzende Susanne Wedewer-Pampus ist nicht nur Kunsthistorikerin, sondern auch persönlich ganz stark mit dem Museum Morsbroich verbunden. Sie ist dort sozusagen aufgewachsen und hat dort auch jene Luft geschnuppert, die sie schließlich zum Studium geführt hat. Ihr Vater, Rolf Wedewer hat (von 1965 bis zu seiner Pensionierung 1995) 30 Jahre lang das Haus geleitet, das 1951 als erste Neugründung eines Museum für Gegenwartskunst in der jungen Bundesrepublik Deutschland eröffnet worden war. Susanne Wedewer-Pampus ist dort offiziell seit dem 1. Juni als kuratorische Aushilfskraft auf Honorarbasis beschäftigt. Zunächst ist die Anstellung auf drei Monate befristet. Dann sollte die Suche nach einer Nachfolge für Stefanie Kreuzer Fahrt aufgenommen haben. Die Ausschreibung für das Nachbesetzungsverfahren läuft jedenfalls. Nun sollten bald die Bewerbungen eintrudeln, so die Hoffnung.