Verbindung über den Rhein zwischen Leverkusen und Köln Neue Hitdorfer Fähre startet kommende Woche im Testbetrieb

Vielleicht geht jetzt alles ganz fix: Die Rampen am Fähranleger in Hitdorf sind bereits angepasst. In der kommenden Woche soll der „Trainingsbetrieb“ der neuen Rheinfähre zwischen Hitdorf und Köln-Langel mit dem Fahrpersonal beginnen, berichtet die Stadt am Donnerstagabend.