Historisches Schulhaus in Schlebusch wird abgerissen Neue Gezelinschule in Holz und Beton

Kurz vor Weihnachten 2022 hat der Stadtrat beschlossen: Das historische Gebäude der Gezelinschule, so hübsch es auch ist, geht mit den Notwendigkeiten einer modernen Grundschule nicht mehr konform. Also wird das alte Schulhaus an der Bergischen Landstraße abgerissen. Der Neubau einer zweizügigen Grundschule samt Turnhalle wurde beschlossen. Gesamtkosten 36,8 Millionen Euro.