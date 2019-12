Neue Gebühren der Stadt : Beerdigungen werden teurer

Auch für die Straßenreinigung müssen Bürger künftig mehr zahlen, andere Gebühren sinken aber laut Stadtratsbeschluss.

Ab Januar hebt die Stadt Leverkusen viele Gebühren an, einige wenige sinken. So steigen etwa die Beerdigungskosten auf städtischer Seite um bis zu rund 18 Prozent. Ein eher kleiner Posten im Finanzgeschehen der Stadt: In Leverkusen gibt es pro Jahr zwischen 1400 und 1600 Beerdigungen. Jeder Immobilieneigentümer – und damit auch jeder Mieter – ist dagegen von den Erhöhungen der Straßenreinigungskosten oder der Schmutzwasserabgabe betroffen. Da die Stadtverwaltung diese Tarife kostendeckend gestalten muss, haben die Politiker in der Regel wenig Einfluss auf die Höhe der Abgaben. Eine Übersicht der am Montagabend vom Stadtrat zur Kenntnis genommenen Abgaben.