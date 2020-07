Wachwechsel : Neue Chef-Imkerin: Bienen erholen sich wieder

Leverkusen Petra Fabricius als Nachfolgerin von Konrad Kappek trägt jetzt Verantwortung über rund 30 Bienenstämme in Leverkusen. Viele Menschen sorgten sich wenig um die geflügelten Nutztiere, bemängelt die 43-Jährige. Immer noch zu viele setzten Pestizide zu oft und zu leichtfertig im Garten ein.

Dennoch: die Varroa-Milbe ist und bleibt der gefährlichste Feind der Biene, sie schwächen die Immen, bringen Bakterien und Viren in die Bienen-Brut. In dieser Hinsicht weiß Petra Fabricius genau, worauf sie sich einlässt, wenn sie jetzt die Nachfolge von Konrad Kappek antritt. Zuletzt engagierte sich der Senior unter anderem als Obmann und Bienensachverständiger beim 1899 gegründeten Imkerverein Leverkusen. In den letzten fünf Jahren schaute die 43-jährige Reiki-Lehrerin über seine Schulter. Künftig werden beide quasi die Rollen tauschen, und Kappek wird ihr Assistent.

Ab sofort übernimmt die in Bayern geborene und in Wiesdorf aufgewachsene Hobbyimkerin Verantwortung über rund 30 Bienenstämme in der Umgebung, darunter alleine sieben Völker im Wildpark Reuschenberg. Insgesamt beherbergt der Park 80 verschiedene Wild- und Haustierarten, von der Waldameise über Schwarzstörche, Fischotter, Greifvögel, Frettchen und Reptilien, Ziegen, Schafe, Damwild, Otter und Alpakas bis hin zu Stachelschweinen, einem Luchs und eben ihrem Bienenvolk. Da sie ihre Tiere – in der Regel gehören zu jedem Volk etwa 50.000 Bienen – im Wildpark ohnehin regelmäßig kontrolliert, kam sie auf die Idee, dort auch Bienen-Seminare für Kinder anzubieten.