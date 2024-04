Butoh-Performance von Wolfgang Schäfer Kunstverein eröffnet den „Open Space“ mit Ausdruckstanz

Den Menschen und sich selbst begreift Wolfgang Schäfer immer als Teil der Natur, die sich in permanenter Metamorphose befindet. Besonders deutlich wird das in der Live-Performance, mit der er am Freitagabend seine Präsentation im Format „Open Space“ des Kunstvereins Leverkusen eröffnen wird. Auf dem Boden des hinteren Raumes liegen welkes Laub und ein Bündel toter Äste, die – ebenso wie der Künstler selbst – für gut 20 Minuten Teil einer bewegten Inszenierung werden. Angestrahlt und „überzeichnet“ durch die Projektion eines Videos mit Naturaufnahmen, verstärkt durch eine entsprechende Soundcollage.