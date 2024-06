Katharina und Klaus Hochhaus stellen in Leverkusen aus „allerwelt“ – ab Sonntag zu Gast im Künstlerbunker

Für die neue Schau im Künstlerbunker gehen zwei renommierte Künstler an den Start, die in diesem Fall sowohl das Lokale, als auch das Überregionale repräsentieren: Die Geschwister Katharina und Klaus Hochhaus sind in Leverkusen aufgewachsen, aber in der Welt zu Hause. Sie lebt in Köln und hat schon kurz nach ihrem Studium Skulpturen für den Ratsturm geschaffen, er war Mitbegründer der legendären Leverkusener Werkstatt 137 und lebt seit 27 Jahren in Berlin. Die Ausstellung aus der Reihe „zu zweit“ trägt den Titel „allerwelt“ und feiert am Sonntag um 11 Uhr Vernissage.