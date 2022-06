Vogelschießen in Leverkusen-Steinbüchel : Neuboddenberger Schützen suchen einen neuen König

Frank Losacker (hier mit Frau Heike) wurde 2019 Doppel-Schützenkaiser. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Steinbüchel Vier Tage lang wird in Steinbüchel gefeiert. An drei Abenden darf getanzt werden. Am Sonntag gibt es ein Hochamt mit anschließendem Frühschoppen.