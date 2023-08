Angebote in Leverkusen ,Netzwerk W‘ hilft Frauen beim beruflichen Wiedereinstieg

In einem Punkt sind sich Antje Winterscheidt, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte im Gleichstellungsbüro, Dagmar Wirthmann, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach und Fabienne Herrmann vom Jobcenter Leverkusen einig: „Ein Ehemann ist keine Altersvorsorge.“ Das bislang vom Landesministerium für Kinder, Jugend, Familie und Gleichstellung geförderte lokale Netzwerk „W“ („W“ steht für Wiedereinstieg in den Beruf) ist auch deshalb an einer existenzsichernden Arbeit für Frauen interessiert. Seit kurzem ist das Netzwerk zwar von der – ursprünglich seit zwölf Jahren – gewährten Landesförderung abgeschnitten. Speziell deshalb sind einige Projekte nicht mehr realisierbar, wie zum Beispiel der Informationstag „Beruflicher Wiedereinstieg“ oder das Job-Speed-Dating von Jobcentern. Doch das Trio will sein Engagement weitgehend fortsetzen, damit Frauen leichter den Wiedereinstieg schaffen.