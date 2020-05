Aktion für Erstklässler : Bio-Brotbox in der Bredouille

Brotbox-Pate Henning Quanz (l.) und Niklas Donner, der nach den Sommerferien die Katholische Grundschule In der Wasserkuhl besucht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Corona beeinträchtigt die Verteilung an 1700 Erstklässler. TV-Moderator Henning Quanz ist Pate der Aktion. Filmemacher, Journalist, TV-Moderator und Sprecher – der Mann hat viele Titel. Nun kommt ein weiterer hinzu.

Filmemacher, Journalist, TV-Moderator und Sprecher – Henning Quanz hat viele Titel. Nun kommt ein weiterer hinzu: Er ist Pate der Bio-Brotbox, die jedes Jahr vom NaturGut Ophoven an Grundschüler aus Leverkusen und Leichlingen verteilt wird. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Auch die Aktion steht im Zeichen der Coronakrise. Deswegen werden die Frühstücksdosen nur in Leverkusen verteilt, nicht aber im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Zum 15. Mal organisiert das NaturGut die Aktion als Teil eines bundesweiten Netzwerks, das Grundschüler mit einem gesunden, im Idealfall ökologisch verantwortungsvollen Frühstück ausstattet. Engagierte Bürger koordinieren Ausstattung und Verteilung der Boxen, Unternehmen und Organisationen unterstützen das Ganze mit Geld- und Dienstleistungsspenden.

Info Quanz ist Nummer 15 in einer illustren Reihe Prominenz Die Bio-Brotbox hatte im Laufe der Jahre schon viele bekannte Paten. Schlagersänger Guildo Horn gehörte in Leverkusen ebenso dazu, wie unter anderem der ehemalige Bayer 04-Manager Wolfgang Holzhäuser, Paralympics-Sieger David Behre, Comedian Ralf Schmitz, Moderatorin Shary Reeves oder „Sendung mit der Maus“-Erfinder Armin Maiwald.

„Es ist wichtig, dass Kinder gut gestärkt in die Schule gehen. So haben sie mehr Energie für den Unterricht und den Alltag“, sagt Quanz, der selbst dreifacher Vater ist. „Und das sollte am besten gesund sein.“

Dafür ein Bewusstsein zu schaffen, sei dem 52-Jährigen wichtig. „Außerdem ist es für mich immer schön, wieder nach Leverkusen zu kommen.“ Zwar lebt das Gesicht der WDR-Sendung „Lokalzeit Köln“ in der Domstadt, doch geboren ist er in der im Vergleich beschaulicheren Nachbarstadt, wo er in Alkenrath aufwuchs und am Lise-Meitner-Gymnasium sein Abitur machte, ehe es ihn nach Köln zog.

„Auch wir als NaturGut sind ein bisschen in die Krise geraten“, sagt Fördervereinsvorsitzende Marianne Ackermann. „Unser Kerngeschäft ist von heute auf morgen weggebrochen.“ Normalerweise seien um diese Zeit im Jahr viele Schulklassen oder Kindergartengruppen auf dem Gelände in Opladen unterwegs, um mehr über ökologische Zusammenhänge zu erfahren. „Das ist seit mehreren Wochen nicht möglich“, sagt Ackermann.

Viele Mitarbeiter seien derzeit in Kurzarbeit „Trotzdem wollen wir mit unseren anderen Aktionen weitermachen.“

Eine davon ist die Bio-Brotbox. Groß sei ihre Freude gewesen, dass dem Aufruf viele langjährige Kooperationspartner gefolgt seien und auch in dieser schwierigen Phase die Aktion unterstützen. Dennoch wird es die Box 2020 in einer abgespeckten Version geben. Es gebe viele offene Fragen – von der Befüllung, der Verpackung bis hin zur Verteilung. „Eine Verpackstraße wie in den Vorjahren wird es dieses Jahr nicht geben“, sagt Ackermann. „Wir wissen selbst noch nicht, was genau möglich ist.“

Viele Initiativen in anderen Städten hätten die Aktion bereits abgesagt, aber in Leverkusen sei das kein Thema. Zudem seien die Produktpreise gestiegen.