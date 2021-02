Recycling in Leverkusen : Eine kleine Rohstoffmine in der Küchenschublade

Eine kleine Rohstoffmine in der Küchenschublade

Recycling in Leverkusen

Über die Jahre sammeln sich in vielen Haushalten alte Handymodelle an. Sie können gewinnbringend recycelt werden. Foto: dpa/Lisa Ducret

Leverkusen NaturGut Ophoven sammelt ausgediente Smartphone und Handys. Jeder kann seine alten Geräte beim Gut abgeben. Diese werden dann umweltfreundlich recycelt.

Der Akku hält wieder den ganzen Tag, das Display ist makellos und der Speicher endlich groß genug. Ein neues Handy zu bekommen, ist ein tolles Gefühl. Das alte Modell gerät bei diesem Anblick schnell in Vergessenheit und muss oft ein Dasein in der Küchenschublade fristen. Dort ist es jedoch schlecht aufgehoben, denn seine Teile können zum großen Teil wiederverwertet oder recycelt werden. Der Digitalverband Bitkom schätzt, dass etwa 124 Millionen funktionierende Mobiltelefone ungenutzt in deutschen Haushalten schlummern. Darin enthalten sind 2,9 Tonnen Gold, 30 Tonnen Silber und 1.100 Tonnen Kupfer.