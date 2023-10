Besonderer Sonntag in Leverkusen-Opladen Naturgut macht Museumsbesuch zum Erlebnis

Zwischen 11 und 17 Uhr gibt es unter anderem exklusive Einblicke. Weil das Kinder- und Jugendmuseum Energiestadt stark von der Flut betroffen wurde, ist es derzeit normalerweise nur für Schulkassen geöffnet. Am Sonntag gibt es eine Ausnahme. „Also nutzt die Gelegenheit und schaut an diesem Sonntag exklusiv in die Ausstellung im Obergeschoss“, wirbt das Team der Einrichtung. „Fliegt mit den Störchen in den Süden, telefoniert mit einem Apfelbaum oder probiert mal ein Spielzeugauto mit Solarantrieb. Vielleicht findet ihr auf einer Rallye über fünf Kontinente auch das Klimaglück?“