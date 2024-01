Neue Bohnenkönigin gekürt Närrische Kolpingsfamilie feiert „Fest am Dom“

Schon zum zweiten Mal konnte die Närrische Kolpingsfamilie ihr traditionelles „Fest am Dom“ nicht im angestammten Quartier im Pfarrsaal von Sankt Remigius feiern, sondern musste in ein Ersatzquartier nach Quettingen ausweichen. „Damit sind wir wohl die letzten Hochwassergeschädigten“, vermutete Literat Klemens Hantke, der am Samstagabend aus gesundheitlichen Gründen nicht mitfeiern konnte. Mit von der Partie waren dagegen etwa 30 Senatoren, unter ihnen mit Marcel Wingchen, Michael Tingelhoff, Rosemarie Autenrieth, Leonhard Krahforst und Mats Schettina auch einige neue. Unter ihnen und den Jubilaren Brigitte Sanders, Jörg Nöres, Ursula Faust, Christa Klemmer und Willi Baumhögger wurde später ein neuer Bohnenkönig ermittelt. Präsident Andreas Schöllmann – der 47-Jährige ist seit 18 Jahren im Amt und damit so lange, wie kein anderer vor ihm – hatte den alten Brauch des Mittelalters vor einigen Jahren neu belebt. Es geht darum: Wer die in einem Muffin versteckte Kaffeebohne findet, darf beim Opladener Rosenmontagszug auf dem Wagen der Gesellschaft mitfahren. Brigitte Sanders jubelte. „Ich freue mich riesig, weil ich immer schon mal gerne auf dem Wagen mitfahren wollte. In Schlebusch durfte ich einmal dabei sein“, erklärte die Kirchenmusikerin der Schlebuscher Pfarrgemeinde Sankt Andreas strahlend.