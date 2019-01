Streit in der Silvesternacht: Mit Schreckschusspistole bedroht und abgedrückt

Quettingen Ein Streit zwischen zwei Männern endete in der Silvesternacht für einen 37-Jährigen im Polizeigewahrsam. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er einen Nachbarn (45) geschlagen, mit einer Schreckschusspistole bedroht und mehrfach abgedrückt – ohne dass sich ein Schuss löste.

Als der 37-Jährige um 23.35 Uhr in der Maurinusstraße auf seinen Nachbarn einschlug, stellte sich ein 20-jähriger Zeuge zwischen die beiden. Daraufhin griff der 37-Jährige auch diesen mit Tritten und Schlägen an. Anschließend flüchtete der Mann, konnte jedoch in näherer Umgebung von alarmierten Polizisten gestellt werden, die ihn ins Polizeigewahrsam brachten. In den Taschen des alkoholisierten Mannes fanden die Beamten ein Magazin einer Schreckschusspistole. Zudem sicherten sie am Einsatzort mehrere Patronenhülsen einer Schreckschusspistole. Die Waffe selbst konnte nicht gefunden werden. Der Tatverdächtige bestreitet, eine Waffe dabei gehabt zu haben.