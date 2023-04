18-Jähriger in Leverkusen festgenommen Verfolgungsjagd mit der Polizei endet in Fixheide

Nach den Informationen der Mietwagenfirma hatte eine Polizeistreife den Kombi auf der A 3 in Höhe Köln-Dellbrück in Richtung Oberhausen entdeckt und den 18-Jährigen bis zur Maybachstraße in der Fixheide verfolgt. Dort fuhr der junge Mann sich fest. Die Polizei meldet außerdem: „Beim Versuch, rückwärts zu entkommen, verletzte er eine Polizeibeamtin leicht.“