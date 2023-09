Fahndung in Leverkusen Gasflaschen-Fall am Ärztehochhaus – Kripo ermittelt wegen Mordversuch

(bu) Mit Bildern einer Videoüberwachung fahndet die Polizei nach drei jungen Männern. Sie werden verdächtigt, am vergangenen Freitag zwei kiloschwere Gaskartuschen auf einem oberen Stockwerk des Ärztehochhauses in der Wiesdorfer City heruntergeworfen zu haben. Eine schlug durch das Glasdach der City-Center-Passage, die zweite blieb auf einem Vordach liegen. Nach aktueller Bewertung der Staatsanwaltschaft Köln wird ihnen vorgeworfen, tödliche Folgen für Passanten im City-Center zumindest billigend in Kauf genommen zu haben. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen versuchten Mordes.