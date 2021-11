Leverkusen nach der Flut : Streckensanierung mit dem „Brecher“

Roman Adler, Bauleiter für die Wegesanierungen in Leverkusen, hält in der Rehbock-Anlage einen zerkleinerten Stein in der Hand. Hinter ihm ist der „Brecher“ zu sehen, der den rötlichen Stein zerkleinert hat. Foto: Ralph Matzerath Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Nach der Hochwasserkatastrophe im Juli werden nun die Tragschichten von zerstörten Opladener und Schlebuscher Wegen erneuert. Das dauert bis ins Frühjahr. Kosten: rund 600.000 Euro.

Die Flut im Sommer hat Teile von Opladen und Schlebusch zerstört, Existenzen von Menschen und Unternehmen auch. Aber auch das Wegenetz hat es getroffen, sagt Udo Hippler vom städtischen Fachbereich Stadtgrün. Gefahrenstellen, die bei dem Hochwasser durch die Wupper und die Dhünn entstanden sind, werden nun – rund vier Monate danach – ausgebessert. Dabei handelt es sich um etwa 13.000 Quadratmeter in Opladen, und circa 16.500 Quadratmeter in Schlebusch, sagt Lothar Schmitz, der Chef des Fachbereichs.

Begonnen wurde der Wiederaufbau des Wegenetzes am Montag in der Opladener Ludwig-Rehbock-Anlage, die durch die Wupper in zwei Seiten geteilt wird. Dort soll das Wasser im Juli auf der nördlichen Seite an der Himmelsleiter bis zu den ersten Treppenstufen gestanden haben, sagt Stadtsprecherin Heike Fritsch. Auf der Seite südlich der Wupper gab es tiefe Ausspülungen.