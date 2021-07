Nach der Flut - Leverkusen im Ausnahmezustand : Sperrmüllentsorgung kommt gut voran

Die Müllentsorgung – hier Düsseldorfer Straße – läuft weiter und geht laut Stadt gut voran. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Die Aufräumarbeiten gehen samt Straßensperrungen weiter. Bürger sollen beim Sperrmüllabstellen einige Regeln beachten. Polizei bestätigt Gerücht um Toten nach Messerstecherei nicht.Covestro spendet und hat Helfer in Leverkusen im Einsatz.

Sperrmüllentsorgung Um die Entsorgung des Flut-Sperrmülls störungsfreie auf die Entsorgungsfahrzeuge laden zu können, sind weitere Straßensperrungen notwendig. Voraussichtlich bis zum Nachmittag ist die Rat-Deycks-Straße zwischen Berliner Platz und Rennbaumstraße vollgesperrt. Die Stadt empfiehlt, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch in den kommenden Tagen müssen Autofahrer in den Hochwassergebieten mit weiteren abschnittsweisen Straßensperrungen rechnen.

Am Nachmittag meldet die Stadt: „Die Sperrmüllabfuhr aus den Überflutungsgebieten hat gute Fortschritte gemacht. Voraussichtlich kann die konzertierte Aktion der Avea mit Unterstützung der TBL und einer größeren Anzahl von örtlichen oder häufig in Leverkusen tätigen Baufirmen am Samstag beendet werden.“ Ab Montag will die Avea den übrigen Sperrmüll wieder mit eigenen Kräften bewältigen. Die Stadt bittet um Mithilfe der Bürger: Damit die eingesetzten Bagger viel von dem Sperrmüll aufnehmen können, sollten die Anwohner darum, nach Möglichkeit folgende Regeln zu beachten:

· Der Sperrmüll sollte möglichst dicht an (nicht auf) der Fahrbahn abgelegt werden.

· Er sollte, wenn möglich, nicht unter Bäumen oder auf Grünflächen abgelegt werden, weil diese sonst durch den Bagger beschädigt werden könnten. Ebenso sollte etwas Abstand zu geparkten Autos eingehalten werden.

· Keinesfalls sollte Sperrmüll auf Sinkkästen oder Hydranten abgelegt werden. So sollen neue Wasserstauungen und die Löschwasserversorgung gesichert werden.

· Größere Elektrogeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Gefahrgut und Sondermüll wie Farben und Lacke sollen separat abgestellt werden, da sie von anderen Fahrzeugen abgeholt werden.

· Nach wie vor gilt: Fahrzeuge möglichst nicht in den Straßen abstellen, wo noch Sperrmüll abgeholt und die Fahrbahn gereinigt werden muss. Aktuell werde dadurch etwa die Arbeit in der Dechant-Fein-Straße in Schlebusch noch erschwert.

Auseinandersetzung In Opladen geht die Information um, ein vom Hochwsser betroffener Anwohner und ein Sperrmüllsammler hätten sich eine Messerstecherei mit tödlichem Ausgang geliefert. Der Anwohner sei gestorben. Die Polizei bestätigt dies nicht. Es gebe keinen Toten in solch einem Zusammenhang, betont die Behörde.

Covestro spendet 500.000 Euro an verschiedene Einrichtungen und Organisationen, die direkt von den Folgen der Flut betroffen sind oder dabei helfen, sie zu bewältigen. 300.000 Euro gehen an die Aktion „NRW hilft". Zuvor hatte Covestro bereits 50.000 Euro direkt an die Bürgerstiftung Leverkusen überwiesen, teilt der Werkstoffhersteller mit. „Uns ist es ein persönliches Anliegen, den betroffenen Regionen schnell zu helfen", betont Vorstandschef Markus Steilemann. „Gerade im Umfeld unserer Werke, in dem wir immer einen engen und guten Kontakt zur Nachbarschaft gehalten haben, möchten wir den Menschen genau da helfen, wo es nötig ist.“ Die Spenden sind Teil eines dreiteiligen Hilfskonzepts. Dazu gehören die bezahlte Freistellung von Betroffenen und Freiwilligen für Aufräumarbeiten, Geldspenden und Sachspenden. Covestro-Mitarbeitende gehen derzeit die Materialbestände durch, um für Aufräumarbeiten dringend benötigte Ausrüstung wie Handschuhe, Arbeitsschuhe und Müllsäcke schnell bereitstellen zu können. „So wurden bereits am Montag auf Initiative einer Kollegin erste Utensilien nach Erftstadt gebracht.“ Covestro-Mitarbeiter seien unter anderem in Leverkusen, Erftstadt und im Ahrtal im Einsatz.

Gebet Neben den tatkräftigen und seelsorgerlichen Hilfsangeboten und den kirchlichen Spendenaktionen „möchten wir zu einem öffentlichen Zeichen der Solidarität und Zuversicht einladen“, meldet Bernd-Ekkehart Scholten, Pfarrer und Superintendent im Kirchenkreis Leverkusen. Am morgigen Freitag, 23. Juli, werden an vielen Orten um 18 Uhr die Glocken der Kirchen geläutet. „Um 18.05 Uhr laden die Gemeinden zu Andacht und Gebet für die Betroffenen der Flutkatastrophe ein.“ Und zwar an diesen Orten:

• Bielert-Kirche: Ökumenische Andacht vor der Kirche

• Sankt Andreas: Ökumenische Andacht

• Christuskirche Wiesdorf

• Langenfeld: Erlöserkirche (Immigrath) und Martin-Luther-Kirche (Reusrath)

• Evangelische Kirche Bergisch Neukirchen

• Hoffnungskirche Rheindorf

Scholten zitiert Thorsten Latzel, Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland: „Lassen Sie uns gemeinsam hörbar machen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und füreinander beten.“