Mehr als zwei Jahre nach der Flut in Leverkusen Die Pontonbrücke ist freigegeben

„Einmal Banddurchschneiden, bitte“, hieß es am Freitag an der Wupper in Rheindorf. Das Schnippschnapp dürfte bei vielen für Aufatmen sorgen. Denn die Pontonbrücke war seit mehr als zwei Jahren gesperrt. Die Flut 2021 hatte sie unnutzbar gemacht. Currenta, für die Brücke zuständig, hat die Querung erneuert. Ab sofort ist sie wieder für Fahrrad- und Fußverkehr frei.