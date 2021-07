Leverkusen im Ausnahmezustand : Das große Aufräumen nach der Flut

Das Wasser ist wieder weg. Geblieben ist bergeweise Müll in der Stadt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Nachdem sich das Wasser zurückgezogen hat, werden ansatzweise die Ausmaße der Katastrophe in Leverkusen sichtbar. Einsatzkräfte, Betroffene und Helfer schufteten Hand in Hand.

Von Tobias Brücker

So schnell, wie es kam, verschwand es auch wieder. Das Wasser in den betroffenen Stadtteilen Leverkusens hat sich am Wochenende zurückgezogen. Doch nun wird erstmals das ganze Ausmaß der Katastrophe klar, ansatzweise jedenfalls. An den Rändern der Straßen stapeln sich Elektronik, Möbel und Gegenstände in die Höhe. Feuer-, Bundeswehr und Anwohner sind nahezu im Dauereinsatz. Einige Menschen üben Kritik an der Stadt.

Der Abtransport des Sperrmülls geht ihnen nicht schnell genug. Und sie fragen sich, wo die versprochenen Abholungen bleiben. Ab dem frühen Samstagmorgen rechneten einige in Opladen mit den Fahrzeugen. „Aber bis hierher ist nichts passiert“, sagt ein Mann. Bei ihm liegen die Nerven blank.

Wo anpacken? Unermüdlich im Hilfeinsatz waren am Wochenende auch die Bundeswehrsoldaten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Info Jetzt ist jede helfende Hand nötig Hilfe An allen Ecken und Enden werden in diesen und an den nächsten Tagen helfende Hände und Sachspenden gebraucht. Für Menschen, die die Opfer voller Tatendrang unterstützen wollen oder Hilfe benötigen, gibt es per Mail eine Anlaufstelle: ehrenamt@stadt.leverkusen.de

Seit Tagen habe er keinen Strom, und die Lebensmittel gehen kaputt. Das geliebte Auto war durch das Wasser begraben. Eigentlich, erzählt er, habe er es noch retten wollen. „Aber man hat mich abgehalten.“ Diese Aktion wäre schlicht zu gefährlich gewesen.

Oberbürgermeister Uwe Richrath traf gegen Nachmittag in Opladen ein. Der Stadtchef wehrte sich gegen die Kritik. Alle Einheiten, die verfügbar sind, seien unterwegs. Die Arbeiten bräuchten Zeit und die Menschen etwas Geduld. „Das ist eine Naturkatastrophe“, betonte er. Richrath kam aus Schlebusch. Und er berichtete von Menschen, die sich zusammenschlossen. Hand in Hand werden die Spuren der Flut langsam angegangen und so gut wie möglich beseitigt. Der OB dankte den im Einsatz befindlichen Kräften – insbesondere den auswärtigen Unterstützungskräften - von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, THW, Bundeswehr, EVL, AVEA unterstützt von Currenta, und Hilfsorganisationen wie den Maltesern, dem DRK, dem ASB und der DRLG sowie den unzähligen ehrenamtlichen und freiwilligen Helferinnen und Helfern. „Das Ausmaß der Verwüstungen ist erschütternd. Viele Menschen haben ihr Hab und Gut fast vollständig verloren, die Schäden sind kaum zu ermessen“, sagt Uwe Richrath.

Unzählige Elektrogeräte wurden ein Opfer der Fluten und müssen jetzt entsorgt werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Generalleutnant Martin Schelleis (l.) mit Oberbürgermeister Uwe Richrath und Verbindungsoffizier Dietloff von Arnim . Foto: Uwe Miserius

Der Zusammenhalt in den betroffenen Stadtteilen ist enorm. In Opladen stellen Nachbarn ihr W-Lan bereit, bauen Ladestationen für die Handys auf. An vielen Ecken stehen Tische auf den staubigen Straßen, an denen sich Helfer Essen und Trinken nehmen können. Feuer- und Bundeswehr packen mit an. Zu dem Ausmaß sagt ein Soldat: „Das es so schlimm würde, war mir nicht klar.“ Die Männer und Frauen arbeiteten in Schichten. Schlaf war höchstens für drei bis vier Stunden möglich. Die Autos der Feuerwehren sind omnipräsent. Ihre Abpumpschläuche winden sich wie Schlangen durch die Hinterhöfe zu den Abwasserkanälen.

Florian Parkitny und seine Kollegen wurden aus Braunschweig durch das Land in Niedersachsen angefordert. Ihnen wurde die Düsseldorfer Straße als Einsatzort zugeordnet. Keller und Tiefgaragen pumpen sie mit Wucht leer. In den Abstellhallen steht eine stinkende, mitunter tiefgrüne Brühe. Dank des Geräts sagt Parknity: „Wir schaffen 15.000 Liter die Minute.“

Die Einsturzgefahr bei dem Haus rechts bestätigte sich nicht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Häuserwände werfen den Krach und das Röhren der Generatoren und Pumpen wieder, wieder und wieder wie einen kleinen Spielball zurück. Neben unbewohnbaren Wohnungen und Häusern hat es die Inhaber von Geschäften hart getroffen. Während des verzweifelten Versuchs etwas zu retten, brachte sich Dirk Fischer vom Bettenfachgeschäft cubiculum sogar unbewusst in große Gefahr. Er erzählt von der Nacht, in der das Wasser kam. Als er an seinem Laden in der Düsseldorfer Straße ankam, stand das Wasser bereits 50 Zentimeter hoch. Dennoch watete er in seinen Laden, lagerte einige Sache so hoch wie nur möglich und zog Steckdosen. Als die Sicherung flog, wurde er sich der Gefahr bewusst. „Ich habe mich gefühlt wie ein Kapitän auf einem sinkenden Schiff“, erzählt er, „man kann nur zusehen, wie es langsam untergeht.“ Versichert ist er nicht. Dieses Schicksal teilt er sich wohl mit dem Großteil der Betroffenen.