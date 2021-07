Nach der Flut: Leverkusen im Ausnahmezustand : Als die Gartenmauer zum Floß wurde

Gabriele Schöpplein auf einem der Mauerteile in ihrem Garten. „Wir fangen einfach nochmal von vorne an. “ Foto: Uwe Miserius

Leverkusen-Opladen Um ihre Tiere und sich zu retten, griffen Opladener zu einem ungewöhnlichen Mittel. Das Aufräumen geht unterdessen weiter. Auch in und um die Bielertkirche.

Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Flur: Die Schöppleins hatten gerade alles renoviert. Sauber. Frisch. Wenn Gabriele Schöpplein jetzt die Haustür von außen öffnet, schlägt ihr eine modrige Geruchswolke entgegen. Die Tapeten lösen sich. Im Garten hängt ein schlammiger Ton über Rasen und Sträuchern, verstreut liegen große verputzte Steinbrocken. „Das war die Mauer zum Grundstück der Nachbarn“, sagt die Opladenerin. Auf einem solchen Mauerstück saß sie vor wenigen Tagen. Zu der Stunde, als die Angst am größten war, dass das Wasser die Mauerstücke mit solcher Wucht gegen die Hauswand drückt, dass diese nachgibt, die Statik versagt, das Haus an der Bielertstraße kollabiert. „Mein Schwiegersohn in spe ist von seiner Wohnung in der Düsseldorfer Straße rübergeschwommen zu uns, hat mit meinem Mann unsere Hunde auf ein Mauerstück gesetzt“, erzählt sie. Das „Floß“ sollte zunächst die Hunde in Sicherheit bringen, dann Gabriele Schöpplein, die rasch die Handtasche mit Papieren, Hundefutter, zwei Taschen mit Kleidung zusammengepackt hatte. Nur weg. Weg von den Wassermassen von Wupper und Wiembach.

Am Dienstagmorgen ist das Mauer-Floß schon fast Geschichte. Die Schöppleins räumen auf: in ihrem Haus, beim Schwiegersohn in spe, in ihrer Metzgerei an der Birkenbergstraße, von der aus sie Märkte wie die in Opladen und Schlebusch mit ihren Waren ansteuern. „Wir übernachten im Wohnwagen des Vermieters unserer Tochter“, berichtet die Opladenerin. Auch eine Wohnung sei ihnen von einem wildfremden Mann in Opladen angeboten worden. „Wir haben aber gesagt: Wir haben den Wohnwagen. Er soll die Wohnung Leuten geben, die sie nötiger haben.“ An diesem Mittwoch sind die Schöppleins wieder auf dem Wochenmarkt in Schlebusch. „Man hat uns gesagt, da gibt es wieder Strom für unseren Wagen. Wir sind selbstständig. Wir müssen arbeiten.“

Die Radlader-Hilfe von Bernd Nowack und Stefan Winklewski auf der Bielertstraße: Die beiden Unternehmer wollten „einfach helfen“. Foto: Uwe Miserius

Gearbeitet wird auch an der Bielertkirche. Die Tür des Gotteshauses steht auf. Ein Kreuz und weitere Dinge aus der Kirche stehen im Eingang. Davor eine Absperrung. Die Kirche sei möglicherweise einsturzgefährdet, Betreten verboten. Auf dem Bürgersteig arbeitet Arthur Werdes mit einem großen Besen. Montag ist er aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrt, 13 Stunden Fahrt. „Ich habe am Sonntag Bilder gesehen, da musste ich zurück“, sagt der Küster. Nebenan im Gemeindehaus hat er seine Wohnung. Unterm Dach. „Da ist nichts passiert, aber die Waschmaschine und andere Dinge im Keller sind hin.“ Auch das Gemeindebüro im Erdgeschoss „sieht jetzt aus wie ein Rohbau“, ergänzt Lisa Schulz. Die Ehrenamtlerin der evangelischen Kirchengemeinde Opladen hilft seit Freitag. Viel Arbeit, wenig Schlaf. „Abends legt man sich ins Bett, und die Gedanken kreisen wegen der Eindrücke.“ Um fünf wache sie auf. Erster Gedanke: Womit fange ich am besten an? Werdes und Schulz betonen: Es hat wahnsinnig viel Hilfe gegeben. „Anfangs waren wir bis zu 20 Leuten. Und dann die Menschen aus anderen Stadtteilen, die einfach kamen, um anzupacken oder Gulaschsuppe zu bringen ...“ Hilfe der anderen Art brauche die Gemeinde auch. „Wir haben einen Spendenaufruf im Internet gestartet“, sagt Schulz.

Auf einen Aufruf warten? Für Bernd Nowack und Stefan Winklewski ist das kein Thema. „Wir haben unsere Hilfe bei der Stadt angeboten. Aber von dort kam über Tage keine Antwort, wo wir mit unseren Radladern helfen können“, sagt der Quettinger Unternehmer. Weil Winklewski im Viertel schon beim Keller-Auspumpen geholfen hatte, machte sich das Freunde-Duo auf den Weg. „Mehr, als irgendwo wieder rausschmeißen, können sie uns ja nicht“, sagt Nowack pragmatisch.

Die Hunde der Schöppleins auf dem improvisierten Floß. Foto: RP/Uwe Miserius

Dienstagmorgen fahren die beiden mit den Radladern die kleineren Müllmengen, die der große Bagger nicht fassen kann, in Richtung Container. Am Mittwoch will Nowack bei Werner Nolden auf der Bierbörsen-Wiese helfen, „einfach, weil wir helfen können“, sagt er schlicht.