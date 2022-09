Von Leverkusen nach Bonn : Raucher verprügelt Mitreisende in Regionalbahn

Leverkusen/Köln Im RE 5 zündet sich ein 24-Jähriger Samstagabend eine Zigarette an. Das stört die Mitreisenden. Als sie ihn ansprechen, rastet der Mann aus und prügelt los. Die Bundespolizei sichert Videoaufnahmen aus dem Zug.

Ein 24-Jähriger aus Bonn stieg am Samstag gegen 19 Uhr in Leverkusen in den Regionalzug RE 5 nach Bonn. Soweit so normal. Als unnormal empfanden es andere Zuggäste dann aber, als er sich in Köln eine Zigarette anzündete. Mehrere Bahnreisende forderten ihn auf, das Rauchen einzustellen. Auftakt zu einer heftigen Auseinandersetzung.