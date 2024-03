Wildleben in Leverkusen Naturschutz beginnt an der Basis

Neben den praktischen Taten bildet Aufklärung eine wichtige Säule der Verbände. So stehen lokale politische Entscheidungen bei etwaigen Radtouren im Vordergrund. In Opladen geht’s dabei natürlich um die geplante Feuerwehrwache Auf den Heunen; in Hitdorf ist der Bau möglicher Windräder durch die Stadt Monheim am Naturschutzgebiet Buschbergsee ein Dorn im Auge der Naturschützer. Hier kommt erneut der Kiebitz ins Spiel, dessen Zugkorridor durch die 200 Meter hohen Gebilde versperrt wäre. Es würde aber nicht nur ihn, sondern eben auch andere Vögel treffen. „Wir brauchen dringend die Windkraft, aber bitte nicht neben einem Naturschutzgebiet“, moniert Kochanek, der die Felder an der Wuppermündung am Rhein unter Auflagen als Alternative vorschlägt.