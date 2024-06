Viertägige Sause vom 9. bis 12. August in Leverkusen “Mutter aller Bierbörse“ mit Fööss und Horn

Er wird am 12. August die Sause auf der Schusterinsel und Teilen der Kastanienallee beenden, die am Freitag, 9. August, beginnt. „Die Besucher können sich an rund 70 Bier- und Speiseständen auf eine kulinarische Entdeckungstour begeben. Egal ob der Geschmack nach herb, süß, frisch oder fruchtig verlangt, hier findet jeder das passende Getränk“, wirbt das Veranstaltungsbüro. Vor allem warten auf die Gaumen von Bierfreunden auch Gerstensäfte, die nicht in jedem Supermarkt zu haben sind. Unter anderem wird das Rinkuskiai aus Litauen ausgeschenkt. Und auch ein Leverkusener Unternehmen ist dabei. Die Firma Lauer wird „erstmalig mit einem Stand der südhessischen Brauerei Pfungstädter vertreten sein“, informiert das Büro Nolden. Apropos Premiere: Auch das bayerische Starnberger feiert sein erstes Gastspiel in Opladen.