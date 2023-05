Amtsgericht Leverkusen Mutmaßliche Erpressung – Prozess um Bayer-Profi Jonathan Tah beginnt

Der Wechsel zu Trainer Xavi Alonso hat Jonathan Tah gutgetan. Der 27-jährige Werksprofi ist inzwischen unumstrittener „Abwehrchef“ und spielt Beobachtern zufolge in der besten Form seit Jahren. Selbst die Nationalmannschaft rückt wieder in Reichweite. Im Februar hat er erneut seinen Berater gewechselt. Für Insider ein Hinweis darauf, dass er vielleicht schon im Sommer den Verein nach acht Jahren unterm Bayer-Kreuz verlassen könnte. Sein Vertrag läuft bis Mitte 2025. Ein Profi im Aufwind. Da passt ein Termin so gar nicht, den Tah seit Monaten im Kalender hat: Am Montag, 8. Mai, ist er vor dem Opladener Amtsgericht geladen. Als Zeuge oder besser als Opfer einer mutmaßlichen Erpressung.