Klasse Klassik-Sonntag in Leverkusen Sinfonia schwelgt gekonnt in Mozart und Bruckner

War Mozart ein Romantiker? „Da kommt unsere Begriffswelt ins Wanken“, räumt der Dirk Joeres ein. Natürlich wird er der Wiener Klassik zugerechnet, aber „wir sollten es mit dem Schubladendenken nicht zu weit treiben“. Denn das Werk, das der Leiter auf das Programm des dritten Klassiksonntags gesetzt hat, hat sehr wohl romantische Züge und kann vielleicht als Übergang von der lichtdurchfluteten Klassik in die Komplexität der folgenden Stilepoche gesehen werden. Bevor Joeres am Sonntagabend im Forum den Taktstock hob, um seine Westdeutsche Sinfonia Mozarts Konzert für Klavier und Orchester Nr. 20 d-moll KV 466 eröffnen zu lassen, äußerte er sich am Vormittag über die Besonderheit des Werkes, das so häufig auf Spielplänen steht. Obwohl Mozart noch 29 weitere hinterlassen hat.