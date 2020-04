Parkplatz-Debatte : Museumsverein macht Oberbürgermeister Druck

Schloss Morsbroich bleibt weiterhin Streitthema: Nun legt der Verein ein neues Rechtsguthaben zu den Parkplätzen vor. Foto: Uwe Miserius/Miserius, Uwe (mise)

Leverkusen Die Parkplätze am Schloss seien alternativlos, heißt es in einem neuen Rechtsgutachten. Polit-Beratung am Donnerstag.

Der Leverkusener Museumsverein geht mit einer verschärften Stellungnahme in die nächste Runde der Beratungen zum Schloss Morsbroich (Hauptausschuss am Donnerstag). Die Vereinsvertreter Gottfried Zaby, Rainer Häusler und Manfred Hüttemann schickten ein offizielles Rechtsgutachten an Oberbürgermeister Uwe Richrath. Verfasser: Rechtsanwalt Hüttemann. Der Jurist bilanziert, dass der Bau von 50 zusätzlichen Parkplätzen in unmittelbarer Nähe zum Schloss „wirtschaftlich erforderlich“ und „rechtlich zwingend“ sei. Richrath müsse dies ermöglichen, um Finanzschäden von der Stadt abzuwenden. Immerhin soll die Nutzung von Schloss und Museum auch nach Willen der Stadt intensiviert werden.

Der Verein hat auf eigene Kosten und mit Zustimmung der Politik ein Standortkonzept für das Museum erarbeitet. Dafür ernteten die Museumsförderer anfangs großes Lob. Die Umsetzung ist bislang an der Forderung nach mehr Parkplätzen gescheitert. Der Streit um die richtige Lösung läuft seit etwa einem Jahr. Die Gegner weiterer Parkplätze verweisen auf die Nutzung von Bus und Fahrrad beziehungsweise auf das Klinikum-Parkhaus als Ausweichmöglichkeit. Anlass für die Diskussion: Die Stadt muss beim Schlossbetrieb hunderttausende Euro sparen.

Das Vereinstrio nimmt speziell Richrath in die Pflicht. Er müsse dafür sorgen, dass die Parkplätze geschaffen würden, weil er sonst die wichtigen Einnahmequellen durch Veranstaltungen verstopfe und den weiteren Verfall des Schlossareals zulasse. Die vom Verein am Rande des Schlossparks („hart an der Gustav-Heinemann-Straße und der Feuerwehrzufahrt“) geforderten neuen Parkplätze verstoßen laut Hüttemann nicht gegen Gesetze. „Die ca. 50 Parkplätze sind alternativlos“, schreibt er in seinem 17-seitigen Gutachten.