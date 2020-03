Schloss Morsbroich : „Ohne Parkplätze keine Gastronomie“

In der Wildnis: Der Park am Schloss Morsbroich soll nach den Vorstellungen der Preisträger naturbelassen bleiben. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Der Museumsverein begrüßt den Siegerentwurf für den Schlosspark und hält an seinem Konzept fest.

Der am Dienstag vorgestellte Siegerentwurf der Berliner Pola-Landschaftsarchitekten zur Neugestaltung des Schlossparks in Morsbroich findet auch Zuspruch beim Museumsverein. „Wir begrüßen den Vorschlag des Preisträgers“, sagt Manfred Hüttemann vom Verein. „Wir finden es gut, dass Umweltaspekte in den Vorschlag eingepflegt wurden und der alte Park nun in neuem Gewand erscheinen soll.“ Der Entwurf passe zu dem Vorschlag des Museumsvereins, den Park zu revitalisieren.