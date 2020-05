Nach Corona-Lockerungen : Morsbroich verlängert zur Wiedereröffnung Ausstellungen

Leverkusen Nach den Beschränkungen durch die Corona-Krise öffnet auch das Museum Morsbroich wieder für Besucher. Trotzdem gibt es noch einige Auflagen, die es zu beachten gilt.

Ab Mittwoch, 6. Mai, begrüßt das Museum Morsbroich wieder Besucher zu den regulären Öffnungszeiten. Das Museum hat hierfür in Abstim­mung mit den zustän­di­gen Behör­den umfas­sende Schutz- und Hygie­ne­maß­nah­men entwi­ckelt, um den Besuch so sicher wie möglich zu gestal­ten.

In der Ausstellung „Schattenreich“ erwartet Besucher die Arbeit von Simon Schubert. Er arbeitet seit längerem an einem immer weiterwachsenden, fiktiven Gebäude. Der Ausstellungsbesucher betritt in der Grafiketage von Museum Morsbroich eine Parallelwelt mit weißen Wänden aus gefaltetem Papier, mit doppelten Böden, perspektivisch verzerrten oder optisch erweiterten Räumen.