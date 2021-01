Mensch & Stadt : Neue Kustodin: Vorfreude auf Start mit Beuys

Schlebusch Seit knapp einem Monat ist Thekla Zell als neue Verantwortliche für Malerei und Skulptur der städtischen Kunst-Sammlung im Museum tätig. Auf die für März geplante Schau zum 100. Geburtstag des Kunst-Revolutionärs freut sie sich besonders.

Die Zeiten sind schon merkwürdig. Am 1. Dezember hat Thekla Zell die Nachfolge von Stefanie Kreuzer als Kustodin im Museum Morsbroich angetreten. In ihren ersten 14 Tagen hat sie das erweiterte Team und Menschen aus der Verwaltung kennenlernen, aber meistens nur die obere Gesichtshälfte sehen können. Aber sie fühle sich schon angekommen im Schloss, das sie schon lange kennt und schätzt.

In einer Vorlesung im Studium der Kunstgeschichte in Stuttgart wurde sie auf die Bedeutung des Hauses aufmerksam, das unter der Leitung von Udo Kultermann in den 1960er Jahren neben Krefeld zu den Ausnahmehäusern gehörte. Damals wurde wohl auch der Grundstein gelegt für ihren persönlichen Doppelschwerpunkt. „Das sind auf jeden Fall die 1960er-Jahre, weil es so wichtig ist, was damals passierte“, sagt sie. In dieser Epoche wurde der Kunstbegriff grundlegend erweitert. Und zweitens schlägt ihr Herz für das Zeitgenössische. Beides kommt bei ihrer Arbeit im Museum Morsbroich zusammen.