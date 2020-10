Kommunalpolitik in Leverkusen : Konfetti im Rathaus – Muhammad Ali ist zu Gast

Kommunalpolitik in Leverkusen

Leverkusen Oberbürgermeister Uwe Richrath hatte den achtjährigen Jungen aus Quettingen während des Wahlkampfes kennengelernt. Jetzt durfte er seine Konfettikanone zünden.

Am Donnerstag saß ihm Muhammad Ali in einem Besprechungsraum des Rathauses gegenüber. Natürlich war es nicht der Boxer, sondern ein achtjähriger Junge aus Quettingen, den er während seines Wahlkampfes kennengelernt hatte. Am Stand wollte der Schüler der Grundschule Herderstraße eigentlich eine Konfettikanone abfeuern. Richrath wusste das aber zu verhindern und versprach dem Kind im Gegenzug, es nach seiner Wiederwahl ins Rathaus einzuladen. Dieses Versprechen löste er ein.