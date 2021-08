Aktion vor der Christuskirche in Leverkusen-Wiesdorf : Eine „Müllkirche“ für Umweltsünder

Ermahnung für Müllsünder vor der Christuskirche: Peter Seiffert, Manfred Buch, Ulrich Bornewasser und Pfarrer Detlef Prößdorf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf „Die Stadt ist dreckig“, sagt Pfarrer Prößdorf und hat mit seinen Mitstreitern vor der Wiesdorfer Christuskirche demonstrativ ein Kirchenmodell als Müllbehälter aufgestellt.

Pfarrer Detlev Prößdorf liebt seine so andersartige Kirche in Wiesdorf. Die Christuskirche hat einen besonderen Aufbau. Dennoch: Wenn sich der 41-Jährige die Umgebung in direkter Nähe zu seinem Gotteshaus genauer ansieht, regt ihn das auf. Denn dort liegt täglich Abfall, den die Leute achtlos auf Straßen und Plätze werfen. Vor etwa zwei Jahren riss Prößdorf schließlich der Geduldsfaden. Er hält den Menschen jetzt den Spiegel vor.

Dazu hat er noch bis in den Oktober ein Modell der Christuskirche vor ihrem Original platziert. Das ungefähr zwei Meter hohe Kunstwerk ist innen hohl und dient somit als Müllbehälter für den Unrat, den Prößdorf und seine Mitarbeiter um die Kirche auflesen. Dabei handelt es laut des Pfarrers um „jegliche Art“ Müll. Jährlich sind das mehrere Kubikmeter. Prößdorf: „Es ist Gang und Gäbe, im öffentlichen Raum Sachen wegzuwerfen.“

Info Podiumsgespräch in der Christuskirche Themenabend Zur Verschmutzung der Umwelt und der Herstellung von Menschen gemachter Materialien gibt es am 23. September eine Diskussion in der Christuskirche (Dönhoffstr. 2). Unter anderem auf dem Podium: Vertreter von Covestro, Avea und des Unverpacktladens Köln.

Warum machen Menschen das? Diese Frage treibt ihn um. Seit etwa einem Monat wird die „Müllkirche“, wie er das Modell nennt, insbesondere mit Plastik befüllt. Schon jetzt misst der Abfall 40 Zentimeter. Von außen ist das gut sichtbar. Weniger sichtbar ist in unseren Breiten der Müll, der etwa in den Ozeanen landet und sie verschmutzt. Prößdorf betont: „Das bringt so viele Probleme mit sich.“ Es fängt bei den Privatpersonen an, berichtet er: „Das Kleine hat Auswirkungen auf das Große.“

Der Pfarrer ist überzeugt: Wenn die Menschen mehr auf die Natur in ihrer direkten Umgebung achten würden, könnte sich die Lebensqualität in der Stadt schnell verbessern. Prößdorf nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Er empfindet Leverkusen als dreckig. „Das sage ich ganz deutlich“, betont er.

Mit der „Müllkirche“ hofft er, in den Köpfen seiner Mitmenschen einen Schalter umlegen zu können. Bereits seit einigen Jahren hat der 41-Jährige die Idee, ein solches Modell vor die Kirche zu stellen. Doch damals war das nicht umzusetzen: Es fehlten ihm die nötigen Kontakte – bis jetzt.

Manfred Buch und Peter Seiffert vom Verein Ausbesserungswert in Opladen sind federführend für die Umsetzung verantwortlich. Finanziert wurde das Material (vor allem Holz und Draht) durch Chempunkt-Leiter Ulrich Bornewasser. Hunderte von Stunden arbeiteten die beiden Männer an dem komplizieren Modell. Buch erzählt: „Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen.“ Die Idee von Pfarrer Detlev Prößdorf findet Buch gut: „Sie ist hervorragend – und verständlich, wenn man sieht, was da für ein Müll abgeladen wird.“