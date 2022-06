Leverkusen : Motorradfahrer bei Unfall in Hitdorf schwer verletzt

Der 59-Jährige verletzte sich beim Sturz. Foto: dpa/Fernando Gutierrez-Juarez

Leverkusen-Hitdorf (LH) Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Langenfelder Straße in Hitdorf ist ein 59 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Dies meldet die Polizei. „Ersten Erkenntnissen zufolge bog der 59-Jährige gegen 18.35 Uhr mit seiner schwarzen Maschine von der Langenfelder Straße aus nach rechts in die Kieselstraße ab.

Dort soll ihm nach eigenen Angaben ein weißer Audi mittig der Fahrbahn entgegengekommen sein“, heißt es. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Motorradfahrer stark abgebremst und sei gestürzt. Dabei zog er sich die Verletzungen zu.

Die Polizei sucht Zeugen zum Unfallhergang. Sie sollen sich unter Telefon 0221 2290 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 melden.

(LH)