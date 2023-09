Morsbroicher Kunsttage in Leverkusen „Da ist jetzt ein Ohr dran“

Es scheint zu wachsen und zu wuchern. Die Skulpturen von Elizabeth Schroeder, die derzeit in den Remisen-Räumen des Kunstvereins zu sehen sind, wirken lebendig. Die Künstlerin aus Köln formt abstrakte und amorphe Figuren, die nach dem Vorbild der Natur geschaffen sind. Manche Teile haben etwas Florales, andere muten wie der Blick in das Innere des menschlichen Körpers an. In einer Skulptur verbinden sich ästhetisch gerundete, weiche Oberflächen mit geradezu malerischen Farbverläufen und eher abschreckende aufgebrochene Oberflächen, die aufgrund der Färbung an eine schlecht verheilende Narbe denken lassen, an Lavafluss oder brodelnde Erde, aus der gelber Schwefel hervorbricht.